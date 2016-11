Allgemein | STAR NEWS

Kelly Clarkson: Zum Glück bleibt es in der Familie

Kelly Clarkson (34) liebt ihren Manager.

Die Sängerin ('Since You've Been Gone') ist seit 2012 nicht nur um einen Partner, sondern auch um einen Manager reicher: Damals lernte sie nämlich Brandon Blackstock kennen und lieben. Seitdem kümmert sich der Geschäftsmann, den Kelly 2013 auch heiratete, um ihre beruflichen Angelegenheiten. Für sie habe das nur Vorteile: "Das ist so toll, weil er jeden Teil meines Tages versteht, ich muss ihm das nicht erklären", schwärmte sie gegenüber 'People.com'. "Er weiß, warum ich manchmal guter und manchmal eher schlechter Laune bin, oder warum alles gerade hart ist. Gleichzeitig haben wir auch diese Momente [im Privatleben], in denen mir auffällt: 'Oh, du managst mich ja gerade'. Und er entgegnet dann: 'Ach, und du bist gerade diese total künstlerische Person mit ihren Aufs und Abs.' Wir ziehen uns also schon mal gegenseitig auf, aber wir kommunizieren viel - das ist der Schlüssel."

Wie die zweifache Mutter weiter ausführte, könnte sie ohne dieses Arrangement nicht ihre Kinder und Karriere unter einen Hut bringen. "Dieser Job kostet so viel Kraft", erklärte Kelly Clarkson. "Du arbeitest 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wenn ich also nicht von ihm gemanagt werden würde, könnte ich auch keine Zeit mit ihm verbringen. Es macht also alles Sinn. Ich glaube, deshalb haben auch Céline Dion und Mariah Carey das so gemacht. Viele Künstler machen das so, weil es Sinn ergibt."

Da ihr Mann ihr also auch so viel Arbeit abnimmt, kann sich die Künstlerin auch wieder auf ihrer Gesangskarriere konzentrieren. Wie Kelly Clarkson offenbarte, können ihre Fans schon im kommenden Frühjahr mit neuem Material von ihr rechnen.