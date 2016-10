Allgemein | STAR NEWS

Katy Perry: Musik ist heilend

Katy Perry (31) glaubt an die große Wirkung von Musik.

Die Künstlerin ('Fireworks') ist eine große Befürworterin der Arbeit des Children's Hospitals in Los Angeles. Regelmäßig laden sie Stars ein, um die jungen Patienten ein bisschen abzulenken. Katy selbst durfte schon für kranke Kinder singen und entdeckte dabei, wie wichtig das für die Kleinen ist.

"Da war eine Mutter, die ihr Baby in den Armen hielt", erinnerte sich der Star bei der Once Upon A Time Gala gegenüber 'InStyle' an einen seiner Besuche im Krankenhaus. "Das Baby hatte mehrere Schläuche in sich. Die Mutter hatte einen Song für sie geschrieben, in dem es darum ging, wie sie bald nach Hause kommt - aber es war offensichtlich, dass das Baby für eine lange Zeit nicht nach Hause kommen würde."

Wie sie weiter ausführte, habe ihr dieses Erlebnis komplett den Boden unter Füßen weggezogen. "Das hat mich so berührt, diese Mutter zu sehen, die durch ein Lied etwas Hoffnung schöpfen konnte", so Katy Perry. "Dann durfte ich noch Jugendlichen etwas vorsingen, ich hoffe, dass hat sie etwas aufgebaut. Ich halte dieses Musikprogramm für sehr, sehr wichtig. Ich denke, Musik heilt jeden."

Kinder sind aber generell sehr wichtig für sie - vielleicht aktuell sogar so sehr, dass ihr derzeitiger Freund Orlando Bloom (39, 'Der Herr der Ringe') mal die Ohren spitzen sollte. "Kinder stehen gerade ganz besonders im Fokus bei mir", offenbarte Katy Perry vor kurzem gegenüber 'E! News'. "Ich habe noch nicht mal meine eigenen, aber ich sehe an den Kindern meiner Schwester, wie viel Aufmerksamkeit und Liebe sie brauchen." Scheint, als könnte sich Orlando Blooms Söhnchen Flynn (5) vielleicht schon bald auf ein kleines Halbgeschwisterchen freuen.