Katy Perry: Extravagante Geburtstagsparty

Katy Perry (32) hatte am 25. Oktober Geburtstag und wie sich das für einen Superstar gehört, fiel die Party dazu entsprechend groß aus.

Die Sängerin ('Rise') veranstaltete für ihre Freunde eine große Feier im Stil der 50er Jahre. Die Partylocation in Los Angeles wurde wie eine Highschool dekoriert. Es gab eine traditionelle Jukebox, Pinballautomaten, eine Hula-Hoop-Tanzchallenge, ein Kuchenwettessen, ein übergroßes Twister-Brett auf der Tanzfläche und vieles mehr. Je extravaganter desto besser, das schien hier die Devise zu sein.

Eine solche Party braucht selbstredend auch besondere Gäste. Natürlich war Perrys Freund Orlando Bloom (39, 'Troja') da, ebenso wie Cara Delevingne (24, 'Suicide Squad'), Kate Hudson (37, 'Deep Water Horizon'), Jessica Alba (35, 'Into the Blue') und Jessica Chastain (39, 'Der Marsianer').

Ein Insider verriet der Seite 'USMagazine.com' wie die Party ablief: "Es war unglaublich. Es gab eine gigantische Blaskappelle. Der ganze Ort war wie eine Highschool aufgemacht. Da gab es Drinks, Pinballautomaten und Kellner, die aussahen wie aus den 50ern." Das sei jedoch erst der Anfang gewesen. Katy Perry weiß eben, wie man feiert. "Dann kam die Band rein, ging die Treppen hoch. Dort gab es dann eine Cafeteria, in der Essen verteilt wurde."

Das Geburtstagskind trug ein schwarz-gelbes Kleid samt Namensschild mit dem Schriftzug "Direktorin Hudson". Katy Perry, die mit echtem Namen Katheryn Hudson heißt, hatte an diesem Abend also die Zügel in der Hand.