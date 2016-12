Allgemein | STAR NEWS

Katie Holmes: Tochter steht vor dem eigenem Vergnügen

Katie Holmes (37) kümmert sich mehr als liebevoll um ihre Tochter Suri (10).

Dafür steckt die Schauspielerin ('Batman Begins') auch mal ihre persönlichen Interessen zurück. Da sie aktuell Single ist, geht sie abends gerne in die Stadt. Ihr kleines Mädchen soll trotzdem nicht zu lange alleine sein.

"Wenn ich nicht am Set bin, bin ich Mutter. Ich mache das, was Mütter eben so machen", verriet Katie dem 'Modern Luxury Magazine'. "Wenn ich zu einem Event gehe, fahre ich um 22 Uhr zurück nach Hause, weil es mir sehr wichtig ist, dass ich eine zuverlässige Mutter bin."

Im Moment hat die Exfrau von Tom Cruise (54, 'Edge of Tomorrow') alle Hände voll zu tun. Neben ihren Verpflichtungen als Mutter schauspielert sie weiterhin und dreht aktuell sogar einen eigenen Film als Regisseurin. "Ich denke, das wichtigste ist, dass ich meiner Tochter die Kindheit gebe, von der ich will, dass sie sie hat. Das kommt als erstes. Das bestimmt auch, wo und wann ich sonst arbeite."

Der Fokus auf ihrer Tochter ist definitiv die richtige Entscheidung. Katie Holmes ist für Suri da und ermöglicht ihr ein relativ normales Leben, abseits vom Rampenlicht der berühmten Eltern.