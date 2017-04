Allgemein | STAR NEWS

Katie Holmes: Romantisches Date

Katie Holmes (38) und Jamie Foxx (49) heizen die Gerüchteküche um eine angebliche Beziehung einmal mehr an.

Wie lange blickt die Welt schon auf diese beiden und wünscht sich, sie wären ein Paar?! Seit 2013, wenn man es genau nimmt: In diesem Jahr kamen zum ersten Mal Gerüchte auf, die Ex von Tom Cruise (54, 'Mission: Impossible') habe sich in ihren guten Freund ('Collateral') verliebt. Über die Jahre haben sich beide immer wieder zu ihrer angeblichen Beziehung geäußert und diese dementiert. Doch wie ein hartnäckiges Haar auf der Nasenspitze, das immer wieder nachwächst, hören auch die Gerüchte um die Vielleicht-Liebe nicht auf.

Am Wochenende [1./2. April] wurden Katie Holmes und Jamie Foxx beim Dinner in New York erwischt. Die Celebrity-Webseite 'Fameolous' veröffentlichte nun Bilder, die die Promis in sehr vertrauter Zweisamkeit zeigen. Wobei die Fotos nicht eindeutig belegen, dass darauf wirklich Jamie zu sehen ist: Der Mann, der Katie gegenüber sitzt, wird nämlich zu großen Teilen von seinem weißen Hut verdeckt.

Doch Fans des Vielleicht-Paares sind sich sicher: Dieser Mann ist Jamie Foxx! Warum? Weil der Schauspieler nur wenige Stunden zuvor ein Selfie auf Instagram geteilt hatte, auf dem er eben jenen Hut trug.

Es bleibt abzuwarten, ob Katie und Jamie ihre Beziehung - wenn sie denn eine führen - jemals bestätigen. Vor Kurzem tat das allerdings eine Freundin der beiden. Reality-Star Claudia Jordan (43, 'The Real Housewives of Atlanta') plauderte in ihrem Podcast fröhlich drauflos und erklärte: "Er ist sehr glücklich mit ihr. Und ich bin glücklich, dass er glücklich ist."

Später entschuldigte sich die Amerikanerin und gestand ein, keine Fakten über die Beziehung zwischen Jamie Foxx und Katie Holmes zu kennen - sie habe sich lediglich "versprochen".