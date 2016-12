Allgemein | STAR NEWS

Katie Holmes: Kurzurlaub mit Jamie Foxx

Katie Holmes (38) und ihr Freund Jamie Foxx (49) lassen es sich in Mexiko gut gehen.

Die Schauspielerin ('Batman Begins') wollte ihren Geburtstag mit ihrem liebgewonnenen Kollegen ('Django Unchained') in der Sonne genießen. Am Freitag [16. Dezember] erreichte das Paar das Las Ventanas al Paraiso Resort, um zwei Tage später den 38. Ehrentag von Katie zu feiern.

Auf ihrer Reise sollte es den beiden an nichts fehlen, wie dem 'US Weekly'-Magazin von einem Insider erzählt wurde: "Katie und Jamie haben am Freitag einen Privatjet von Los Angeles nach Cabo [Mexiko] genommen. Es war ein Kurztrip zu Ehren von Katies Geburtstag. Es waren nur die zwei und zwei Piloten an Bord des Fliegers." Eine romantische Reise zu zweit also, die schon im Flugzeug anfing.

Doch lang waren die Promis nicht fort: Bereits am Sonntag [17. Dezember] kehrten Katie und Jamie nach Los Angeles zurück. Das 'Closer'-Magazin will erfahren haben, wie es mit den Verliebten weitergehen soll:

"Katie ist bereit, das ganze publik zu machen und öffentlich zu zeigen, wie sehr sie sich lieben."

Katie Holmes und Jamie Foxx werden bereits seit einiger Zeit in Hollywood als Traumpaar gehandelt, haben sich bisher aber nicht eindeutig zu ihrem Beziehungsstatus geäußert. Zu ihrer Freundschaft stehen die Stars indes und schwärmen auch immer vom jeweils anderen - nur ein Liebesbekenntnis, das fehlt bisher.