Katherine Heigl: Ihr Baby ist da!

Katherine Heigl (38) hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht.

Die Schauspielerin und ihr Mann Josh Kelley (36, 'It's Your Move') hießen den kleinen Joshua Bishop bereits am 20. Dezember 2016 auf der Welt willkommen, entschieden sich aber erst jetzt dazu, die frohe Botschaft mit der Öffentlichkeit zu teilen. Im Juni hatte Katherine bestätigt, zum ersten Mal schwanger zu sein - mit Josh zieht sie bereits zwei Adoptivtöchter groß: Naleigh (8) und Adalaide (4). Deshalb war es umso überraschender für die beiden, plötzlich auch auf natürlichem Wege Nachwuchs zu erwarten.

"Da ich noch nie schwanger war und mich mein Frauenarzt letztes Jahr daran erinnert hat, dass ich im fortgeschrittenen Alter für eine Mutter bin, war ich mir nicht sicher, dass eine Schwangerschaft für uns überhaupt möglich ist", schrieb Katherine damals auf ihrem Blog 'Those Heavenly Days'. "Scheint so, dass es mehr als möglich für uns ist! Das war völlig unerwartet, aber trotzdem aufregend ? Diese ganze Schwangerschaftssache ist neu für mich, aber die Aufregung, ein Baby zu bekommen, nicht."

Auch wenn Joshua jetzt erstmal viel Zeit von seinen Eltern abverlangt, könnten die sich durchaus vorstellen in Zukunft noch ein weiteres Baby zu bekommen. So verriet Katherine Heigl bereits 2012 gegenüber 'E! News': "Ich will auf jeden Fall mehr Kinder. Wir haben uns auf drei geeinigt, aber ich dränge auf vier."