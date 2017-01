Allgemein | STAR NEWS

Kate Mara und Jamie Bell: Jetzt läuten die Hochzeitsglocken

Kate Mara (33) hat sich mit ihrem Schauspielkollegen Jamie Bell (30) verlobt.

Nachdem sich das Paar 2015 am Set des Superhelden-Streifen 'Fantastic Four' kennen- und lieben lernte, scheint es nun den nächsten Schritt in seiner Beziehung machen zu wollen. Wie ein Repräsentant der Schauspielerin ('House of Cards') gegenüber 'E! News' bestätigte, werden sie und der britische Darsteller ('Turn: Washington's Spies') demnächst heiraten.

Die Verlobung konnte man übrigens auch schon vorher erahnen: Vor einigen Tagen sah man Kate beim Bummeln in New York City mit einem verdächtigen Ring am Finger. Das Schmuckstück trug sie außerdem auf einem Foto, dass sie vergangenes Wochenende auf Twitter gepostet hatte.

Jamies Liebe für die Amerikanerin ist indes so groß, dass er ihre Leidenschaft für American Football übernahm - sie ist nämlich die Urenkelin des Gründers der New York Giants, Tim Mara. "Irgendwie date ich immer Engländer. Und die mögen Fußball, nicht Football", seufzte Kate vor wenigen Monaten zu Gast bei Talkshow-Moderator Conan O'Brian. "Mein momentaner Freund, Jamie, ist allerdings wunderbar und eines Tages überraschte er mich. Zu Beginn unserer Beziehung verbrachte er eine ganze Nacht damit, sich die früheren Saisons der Giants anzuschauen - jedes Spiel! Als wir dann ein Spiel zusammen schauten, wusste er über alles Bescheid - das war fantastisch! Er hat seine Hausaufgaben gemacht."

Bevor Kate Mara mit ihrem aktuellen Beau zusammenkam, war sie mit dem britischen Schauspieler Max Minghella liiert. Jamie Bell war hingegen bereits einmal verheiratet: Von Evan Rachel Wood - der Mutter seines dreijährigen Sohnes - trennte er sich 2014 nach nicht mal zwei Jahren Ehe wieder.

