Kanye West: Kim pflegt ihn hingebungsvoll

Kim Kardashian (36) weicht ihrem Mann Kanye West (39) nicht von der Seite.

Der Rapper ('Famous') befindet sich immer noch im UCLA Medical Center, wo er aufgrund von Schlafmangel und Erschöpfung behandelt wird. Vergangene Woche ließ Kanye überraschend das vorzeitige Ende seiner Tour verkünden und musste nur wenig später ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seitdem kümmern sich nicht nur Ärzte und Krankenpfleger um den Weltstar, sondern auch seine Ehefrau Kim Kardashian.

"Kim ist toll", schwärmte ein Vertrauter des Musikers im 'Us Weekly'-Magazin. "Sie wusste, dass er nicht so weitermachen konnte wie bisher. Sie steht ihm in dieser ganzen Sache bei, hilft ihn zu füttern und liegt neben ihm."

Angeblich soll Kanye an einer durch Schlafmangel und Erschöpfung ausgelösten Psychose leiden. Selbst Thanksgiving musste er deshalb im Krankenhaus verbringen. Aber auch an diesem Tag wich Kim nur ganz kurz von seiner Seite, um etwas Zeit mit den gemeinsamen Kindern North (3) und dem elfmonatigen Saint zu verbringen.

"Kim weicht ihm nicht von der Seite, außer um die Kinder zu sehen", erklärte der Insider. "Sie ist die ganze Zeit im Krankenhaus. Kim lässt ihn nicht aus den Augen und sorgt dafür, dass ihn niemand stört. Ganz viele Leute haben angerufen und Blumen geschickt, aber sie ist sehr vorsichtig, damit er nicht überfordert wird und stellt sicher, dass er sich ausruht und erholt."

So wie er ihr Anfang Oktober nach dem Raubüberfall in Paris beistand, unterstützt Kim Kardashian jetzt auch Kanye West.