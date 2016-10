Allgemein | STAR NEWS

Kanye West: Ich komme nur zu den Grammys, wenn …

Kanye West (39) will nur unter einer Bedingung zu den Grammys kommen.

Wie in jedem Jahr werden auch 2017 die kleinen goldenen Trophäen an die besten Musiker unserer Zeit verteilt. Regelmäßiger Gast ist auch der Rapper ('Famous'), der jedoch schon mehrmals unangenehm auffiel. 2015 hatte er gelästert, Beck hätte den Preis für das Album des Jahres nicht verdient, im Februar dieses Jahres hatte er gedroht, den Grammys nicht beizuwohnen, sollte er selbst nicht eben jenen Preis entgegen nehmen dürfen.

Nun droht der Mann von Kim Kardashian (36) erneut: Frank Ocean (29) müsse unbedingt für seine beiden Alben 'Blonde' und 'Endless' nominiert werden. Falls nicht, werde Kanye der Veranstaltung fern bleiben.

Das Problem: Franks Plattenfirma hatte es verschlafen, die Anträge für die beiden Alben rechtzeitig für die Grammys einzureichen. Ergo können die Werke laut den offiziellen Regeln der Jury nicht nominiert werden, geschweige denn einen Preis gewinnen.

Nun hat Kanye dafür plädiert, die Regeln einmal Regeln sein zu lassen und eine Ausnahme zu machen. Während eines Konzerts in Oakland, Kalifornien, am 22. Oktober wandte er sich mit seinem Plädoyer an seine Zuschauer und rief in die Menge: "Ich sage es euch gleich, wenn Franks Album in keiner Kategorie nominiert ist, werde ich nicht zu den Grammys gehen. Als Künstler müssen wir zusammenhalten, um den Bullsh*t zu bekämpfen."

'Blonde' und 'Endless' waren die ersten beiden Alben nach Frank Oceans Debüt 'Channel Orange'. Der Künstler selbst hat sich zu dem Statement seines Kollegen noch nicht geäußert. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Kanye mit einem Wutausbruch auf seiner 'Saint Pablo'-Tour aufgefallen ist. Erst kürzlich hatte er seinen Mentor und eigentlichen Freund Jay-Z (46, 'Empire State of Mind') öffentlich dafür kritisiert, ihn und seine Frau Kim nicht besucht zu haben, nachdem letztere in Paris Opfer eines Überfalls geworden war.

Anfang nächsten Jahres wird zu sehen sein, ob Kanye West nun zu den Grammys kommt oder nicht.