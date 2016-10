Allgemein | STAR NEWS

Kanye West: “Happy Birthday, Babe”

Kanye West (39) zeigte seine liebevolle Seite.

Der Rapper ('Famous') feierte den Geburtstag seiner Frau Kim Kardashian (36) mit einem süßen Video, das er am Freitag [21. Oktober] via Twitter der Öffentlichkeit zukommen ließ. Kanye ließ darin zuerst die Schwestern des Reality-TV-Stars und ihre Mutter Kris Jenner (60) zu Wort kommen, worauf ein fast sechs Minuten langer Film mit Kims Fotos aus Kindertagen folgte. Darunter schrieb er einfach: "Happy Birthday, Babe."

Der Song des kurzen Films, welcher auch Footage von Kim mit ihrem verstorbenen Vater Robert Kardashian (?59) zeigt, stammte von Kanye persönlich: 'Only One' ist der Lieblingstrack von Kim. Das Video endet mit einer Szene, wo die Reality-Persönlichkeit 1992 ihren Vater filmt, wie er ihr zeigen will, wie sie ihre erste Videokamera benutzen soll.

Dieser Film ist das erste Lebenszeichen von Kanye auf Twitter, nachdem Kim vor ein paar Wochen in Paris einem Raub zum Opfer fiel.

Kris Jenner nutze schon Stunden vor Kanye die sozialen Medien, um ihrer Tochter zu gratulieren: Happy Birthday an meine heiß geliebte Kimberly! Ich liebe und verehre dich. Du hast so viel Freude in all unsere Leben gebracht und du bist die wundervollste Tochter, Frau, Schwester, Freundin und Mutter. Ich danke Gott dafür, mich mit dir gesegnet zu haben."

Bei solchen Glückwünschen von Kanye West und Kris Jenner kann es ja nur ein schöner Geburtstag für Kim Kardashian gewesen sein.