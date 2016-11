Allgemein | STAR NEWS

Kanye West: Er musste ins Krankenhaus!

Kanye West (39) liegt im Krankenhaus.

Der Hip-Hop-Star ('Famous') schockte seine Fans gestern [21. November], als er durch einen Pressesprecher überraschend das vorzeitige Ende seiner Tour bekanntgeben ließ. Der wirkliche Grund dafür kam erst jetzt ans Licht: Wie 'NBC News' berichtete, soll sich Kanye West in einem Krankenhaus in Los Angeles befinden, um sich dort zu erholen. Demnach ging gestern Nachmittag bei der Polizei ein Anruf wegen Ruhestörung ein, die sich dann aber als medizinischer Notfall herausstellte. Um seine eigene Sicherheit und Gesundheit zu gewährleisten, wurde der Musiker daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert.

In den letzten Tagen hatte Kanye mit zunehmend bizarrem Verhalten auf sich aufmerksam gemacht. So beleidigte er auf seinem letzten Auftritt nicht nur Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (32), sondern auch Sängerin Beyoncé (35, 'Halo') und deren Mann Jay-Z (46, 'Run This Town') - eigentlich enge Freunde von Kanye. Ein paar Tage zuvor hatte er enthüllt, nicht an der US-Wahl teilgenommen zu haben und verkündete dann, dass er aber sowieso für Donald Trump (70) gestimmt hätte. Seine Fans fanden das natürlich alles andere als toll.

"Er ist erschöpft und leidet momentan unter Schlafentzug", enthüllte ein Insider den Grund für Kanyes Krankenhauseinlieferung. "Er ist auf den Rat eines Arztes freiwillig ins Krankenhaus gegangen. Es geht ihm gut soweit."

Seine Frau Kim Kardashian (36, 'Keeping Up with the Kardashians') sollte gestern eigentlich ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem Raubüberfall in Paris haben. Ihre Teilnahme am Angel Ball in New York City sagte sie aber ab, um lieber an Kanye Wests Seite zu bleiben.