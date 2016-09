Allgemein | STAR NEWS

Kanye West: Endlich auf Instagram

Kanye West (39) verwirrte seine Fans mit seinem ersten Upload bei Instagram.

Jahrelang weigerte sich der Hip-Hopper ('Gold Digger'), sich einen Account bei der beliebten Foto-Sharing-App einzurichten, jetzt soll es endlich soweit sein: Kanye West ist seit Sonntag [18. September] bei Instagram und hat sein erstes Foto mit der Welt geteilt.

Der Sinn dieses Bildes erklärt sich allerdings nicht jedem: Zu sehen ist ein futuristisches Auto, das an eine Kreuzung aus Jeep und Golfcar erinnert, bei Nacht. Kein Kommentar dazu, keine großen Worte. Bis Montagmorgen hat Kanye rund 800.000 Follower, die likten das Bild fleißig und hießen den Rapper bei Instagram willkommen.

Ein Restzweifel, ob es sich bei dem Profil wirklich um den Ehemann von Kim Kardashian (35, 'Kim and Kourtney Take Miami') handelt, bleibt allerdings. Immerhin gibt es bereits zahlreiche Instagrammer, die in Kanyes Namen posten - allesamt Fake-Profile. Allerdings hatte Kanye im März angekündigt, der Online-Community beitreten zu wollen. Damals stellte er gewohnt exzentrisch eine Bedingung an seine potentiellen Follower: Sie dürften ihm "keine Fragen stellen" und ihm "keine Vorschriften machen" - schließlich gehe es online nur um seine Kunst.

Sollte das Instagram-Profil tatsächlich von Kanye West höchstpersönlich sein, wird es sicherlich interessant. Der Musiker hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als unterhaltsamer Social-Media-Promi gemacht. Vor allem seine Ausraster und Schimpftiraden auf Twitter sind legendär.