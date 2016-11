Allgemein | STAR NEWS

Kai Pflaume: Zu Weihnachten etwas Besonderes

Kai Pflaume (49) wird dieses Jahr noch mit einem Quiz-Doppelpack zu sehen sein.

Der Entertainer konnte mit seiner Sendung 'Wer weiß denn sowas?' bereits in der Vergangenheit Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken, derzeit pausiert das Format in der ARD allerdings. Für alle Fans gibt es nun eine gute Nachricht: Kai wird in diesem Jahr sowohl mit einer XXL-Ausgabe, als auch mit einer neuen klassischen Folge zu sehen sein.

Bei dem XXL-Special handelt es sich um eine zweieinhalbstündige Folge mit insgesamt sechs Prominenten, zu denen unter anderem Bernhard Hoëcker (46) und Elton (45) gehören sollen, wie 'DWDL' berichtet. Dieses Weihnachtsspecial soll am 19. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden.

Eine Überraschung ist der Sendeplatz für die normale Folge mit einer Länge von 45 Minuten, denn die wird bereits einen Tag später um 21:45 Uhr in der ARD gezeigt.

Für Kai läuft es damit sowohl privat als auch beruflich hervorragend. Dieses Jahr feierte er den 18. Hochzeitstag mit seiner Frau Ilke, die er nach wie vor über alles liebt, wie er der Plattform 'purestars.de' verraten hatte: "Ich bin sehr dankbar und demütig für das, was mir im Leben geschenkt wurde." Gegenüber 'Frau im Spiegel' fügte er hinzu: "Ilke ist meine Traumfrau, weil sie alles hat, was mich glücklich macht. Sie ist intelligent, einfühlsam und selbstbewusst."

Somit wird 2017 für Kai Pflaume hoffentlich ebenso erfolgreich wie 2016.