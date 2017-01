Allgemein | STAR NEWS

Kader Loth: Ja, ich will!

Kader Loth (44) möchte vor den Altar treten.

Die TV-Trashqueen ('Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika') ist schon länger an Ismet Atli (46) vergeben und jetzt möchte sie dieser Liebe die Krone aufsetzen, wenn es schon für die Dschungelkrone nicht gereicht hat. Nach dem Ende von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' ist es also nicht vorbei mit der Aufregung - im Gegenteil, jetzt geht's erst so richtig los. 'RTL Exklusiv' verriet Kader ihre Pläne:

"Endlich wollen wir heiraten. Wir haben das die letzten Jahre immer nach hinten verschoben, weil wir ein paar Probleme hatten. Aber jetzt haben wir grünes Licht."

Bei einer bloßen Hochzeit soll es aber nicht bleiben. Für Kader gehören zu einer richtigen Familie natürlich auch Kinder. Die stehen also auf der To-Do-Liste. Aber: "Erst nach der Ehe. Erst wird geheiratet und danach wird man fleißig daran arbeiten."

Tolle Vorsätze, die Kader sich selbst gesetzt hat. Mit ihrem Ismet lief es jedoch nicht immer so gut. 2013 trennte sich das Paar aufgrund seines Kinderwunsches. Kader beichtete der 'inTouch' nämlich damals, dass sie keine Kinder bekommen könne. "Er wollte unbedingt ein Baby. Aber ich kann nicht schwanger werden, weil meine Eileiter verengt sind." Das sei dann der Grund für große Reibereien gewesen und letzten Endes für die Trennung: "Irgendwann konnte ich nicht mehr. Da habe ich ihm gesagt, dass er sich eine andere suchen muss? Und er ist wirklich gegangen!"

Aber nicht lange, denn kurz nach der Trennung kam Ismet zurück zu Kader Loth und jetzt winkt den beiden ein Happy End.