Justin Timberlake: Spende für Manchester

Justin Timberlake (36) und Eminem (44) sichern den Opfern von Manchester ihre Unterstützung zu.

Der Sänger ('Can't Stop the Feeling!') und der Rapper ('Monster') gehören zu den Promis, die insgesamt schon über 1,8 Millionen Euro gespendet haben, um den Betroffenen des Bombenanschlags zu helfen. Am 22. Mai hatte sich kurz nach Ende eines Konzertes von Ariana Grande (23, 'Side to Side') in Manchester ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, und dabei 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Viele weitere Fans wurden verletzt.

Um die Opfer und Hinterbliebenen zu unterstützen, riefen die Chefs der 'Manchester Evening News' zusammen mit dem Britischen Roten Kreuz eine Spendenaktion ins Leben, bei der auch viele Prominente mitmachen, indem sie Geld zur Verfügung stellen und den Link zur Fundraising-Seite per Social Media teilen.

"Macht mit und spendet an das Britische Rote Kreuz, um den Betroffenen der Attacke in Manchester zu helfen", schrieb Justin auf Twitter. Kurz nach dem Anschlag hatte er sich dort bereits zu Wort gemeldet: "Meine Gedanken und Gebete sind bei den Opfern dieser schrecklichen Tat in Manchester. Wir müssen das besser machen. Wir müssen einander lieben."

Auch Eminem sicherte der Spendenaktion seine Unterstützung auf Twitter zu. "Macht mit und helft den Opfern von Manchester und ihren Familien", forderte er dort seine Fans auf.

Bei so viel prominentem Support wie von Justin Timberlake und Eminem dürfte sicherlich noch viel mehr Geld zusammenkommen.