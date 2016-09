Allgemein | STAR NEWS

Justin Theroux: Stolz auf Jennifer

Justin Theroux (45) fand die Reaktion von Jennifer Aniston auf die Babygerüchte genau richtig.

Nach einem Urlaub im Sommer kursierten Bikini-Fotos der Schauspielerin (47, Wir sind die Millers') in den Boulevardmagazinen, die sich daraufhin mit den Schlagzeilen konfrontiert sah, schwanger zu sein. Ihr Ehemann ('The Leftovers') erklärte nun in einem Interview, wie stolz er auf die Art gewesen sei, wie Aniston auf die Artikel der Klatschzeitschriften reagierte. Die Leinwandgrazie schrieb damals einen Artikel für die 'Huffington Post', in dem sie Stellung zu den Gerüchten bezog und den Journalismus der Boulevardzeitungen kritisierte.

"Ich bin sehr stolz darauf, was sie geschrieben hat. Das war eine seltene Einsicht darin, wie widerlich das alles ist. Es kommt an einen Punkt, an dem es zum Mobbing wird. Es ist wirklich ätzend, wenn die Leute ihre Fotoapparate auf deinen Bauch richten ? Gleichzeitig schadet es dem nationalen Diskurs", erklärte er im Interview mit dem 'Men's Health'-Magazin.

Jennifer schrieb damals: "Um das klarzustellen: Ich bin nicht schwanger. Ich habe die Schnauze voll. Jeden Tag werden mein Mann und ich von Dutzenden aggressiven Fotografen vor unserem Haus belästigt, die zu schockierenden Maßnahmen greifen, um irgendein Foto zu bekommen ? Ich will den Fokus auf das Ganze richten, was dieses verrückte Boulevard-Ritual für uns alle repräsentiert ? Die Objektivierung und Kontrolle, die wir Frauen unterziehen, ist absurd und verstörend", erklärte Jennifer. "Die Art, wie ich von den Medien porträtiert werde, ist eine ganz einfache Reflexion davon, wie wir Frauen im Allgemeinen sehen und porträtieren, gemessen an einem verzerrten Schönheitsstandard."

Die Prominews würden dazu genutzt, diesen "entmenschlichenden Blick auf Frauen" zu bewahren, schimpfte Jennifer Aniston weiter. Dabei gehe es "einzig und allein um das körperliche Erscheinungsbild", gab sie zu bedenken. "Ist sie schwanger? Hat sie zu viel gegessen? Lässt sie sich gehen? Ist ihre Ehe in der Krise, weil die Kamera einen körperlichen 'Makel' aufgedeckt hat?", zählte sie die üblichen Fragen auf.

Etwas mehr als zwei Monate sind seitdem vergangen und Jennifer Aniston und Justin Theroux befinden sich bereits erneut im Kreuzfeuer der Journalisten: Ihr Sprecher musste erst vor wenigen Tagen Gerüchte aus dem Weg räumen, die von einer Trennung des Hollywoodpaares berichteten.