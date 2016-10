Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: Von David Beckham nach London gelockt

Justin Bieber (22) könnte schon bald in London wohnen.

Dass ihm sein Promi-Dasein zum Halse raushängt, merkt man dem kanadischen Popsänger ('Sorry') immer mehr an: Bei jüngsten Konzerten bat er seine Fans zum Beispiel, sich das Kreischen zu verkneifen, in Manchester verschwand er vor Frust zwischendurch sogar von der Bühne. Außerdem ließ er vor einer Weile wissen, dass er auf der Straße nicht mehr für Fanfotos posieren wolle, bevor er sogar seinen Instagram-Account löschte. Berichten zufolge soll ihm Fußball-Ikone David Beckham (41) jetzt geraten haben, von Amerika nach London umzusiedeln, weil er dort ein ruhigeres Leben führe könne.

"David hat ihm gesagt, dass er seltener erkannt werden würde und dass es in London leichter ist, anonym zu bleiben", enthüllte ein Insider im britischen 'Heat'-Magazin. "Justin ist bereit, alles zu versuchen. Er ist es leid, sich in Los Angeles wie in einem Käfig zu fühlen. Für ihn ist es sehr wichtig geworden, dem Wahnsinn der Fans zu entkommen."

Noch ein Vorteil, den die britische Hauptstadt mit sich bringt: ihre Musikindustrie. "[Justin] produziert ständig neue Musik, deshalb muss er in der Nähe von erstklassigen Produzenten und einem Studio wohnen", fuhr der Eingeweihte fort.

Nägel mit Köpfen hat der Mädchenschwarm angeblich bereits gemacht: Justin Bieber soll für rund 120.000 Euro pro Woche ein Anwesen in Highgate im Norden Londons mieten - eine echt stattliche Summe!