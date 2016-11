Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: Seine Exfreundin ist schwanger

Justin Biebers (22) Exfreundin Jayde Pierce (21) erwartet ein Kind.

Der Popstar ('Sorry') landete im vergangenen Jahr in den Schlagzeilen, als er mit der britischen Bloggerin anbandelte und wenig später mit ihr zu einem Urlaub auf der Insel Bora Bora aufbrach. Dieser romantische Ausflug sorgte vor allem deshalb für Aufruhr, da Justin eines Tages splitterfasernackt an seiner Holzhütte am Strand fotografiert wurde. Die Bilder machten sofort die Runde im Internet, bis Justin versuchte, die Verbreitung zu stoppen, da er sich in seiner Privatsphäre verletzt fühlte.

Die Beziehung zwischen ihm und Jayde fand Anfang 2016 jedoch ein jähes Ende. Nach dieser Trennung scheint sie nun aber ihr privates Glück gefunden zu haben, denn die britische 'Daily Mail' berichtet, dass die brünette Schönheit mit ihrem aktuellen Partner Mike Dixon ein Kind erwartet. Auch auf ihrem Blog äußerte sich Jade zu dieser Nachricht und schrieb:

"Wir freuen uns so darüber, endlich verkünden zu dürfen, dass wir ein Kind erwarten. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich und die Liebe meines Lebens ein anderes Leben erzeugt haben, das gerade in mir heranwächst. Es war eine der schwersten, aber besten Zeiten meines Lebens bis jetzt. Wir können es gar nicht erwarten, dich kleines Baby kennenzulernen. Wir lieben dich sehr."

Es scheint zumindest nicht so, als ob Jayde Pierce ihrem Exfreund hinterher trauert. Zu der Schwangerschaft seiner ehemaligen Flamme hat sich Justin Bieber selbst noch nicht geäußert.