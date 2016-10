Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: Neuer Stress bei Live-Konzert

Justin Bieber (22) stürmte in Manchester von der Bühne.

Bereits vergangene Woche beschwerte sich der Musiker ('Sorry') darüber, dass seine Fans auf Konzerten zu laut kreischen. Er wollte stattdessen aber lieber, dass sie ihm zuhören. Genau das machten sie offenbar aber auch am Sonntag [23. Oktober] während seines Auftritts im englischen Manchester nicht: Dabei versuchte Justin einfach nur zwischen den Liedern mit seinen Anhängern zu reden, die ihn allerdings ausbuhten, anstatt ihm zuzuhören. Das wurde Justin zu viel: Er ließ frustriert das Mikrofon fallen und stürmte von der Bühne.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge gegen 22 Uhr abends, allerdings dauerte es nur zwei Minuten, bis der Popstar wieder auftauchte. Dann wollte er seinen Fans sein Handeln erklären: "Ich möchte mit euch eine Verbindung eingehen. Der Sinn dieser Nicht-Kreischen-Sache ist, dass ich wissen möchte, dass wir wirklich einen gemeinsamen Moment und eine Verbindung haben, wenn ich in eure Augen schaue", wandte er sich an seine Anhänger. "Also es ist nicht so, dass ich ein A*schloch bin, sondern ich will einfach nur einen Moment mit euch haben. Manchester, ihr seid toll. Aber dann muss es ..." Weiter kam Justin nicht, da seine Fans ihn wohl offenbar nicht hörten und einfach weiter schrieen.

"Alles klar, ich höre einfach mit reden auf. Ich werde den Rest des Abends nicht mehr reden. Wir machen einfach nur Musik. Offenbar kann Manchester damit nicht umgehen, lasst uns nur Musik machen", meinte er deshalb.

Wie einige Fans auf Social Media bestätigten: Den Rest des Abends sprach Justin Bieber kein Wort mit seinem Publikum, sondern zog seine Show einfach durch.