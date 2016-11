Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: Er verpasste einem Fan eine blutige Lippe

Justin Bieber (22) ließ seine Fäuste sprechen.

Der Sänger ('Sorry') befand sich gerade in einem Auto auf dem Weg zu seinem Gig in Barcelona, als der Vorfall passierte. Ein männlicher Fan griff durch ein offenes Fenster nach Justin, doch der reagierte schnell. Videoaufnahmen zeigen, wie der Kanadier ihm mit seiner Faust ins Gesicht schlug und den jungen Mann mit einer blutigen Lippe zurückließ. Laut 'GossipCop' soll der Fan neben dem Auto hergelaufen sein und dann nach dem Gesicht des Künstlers gegriffen haben.

Nicht das erste Mal, dass die Anhänger des Stars recht aufdringlich agierten. So zog ein Fan erst vergangene Woche Justin die Hosen runter, als der in Prag auf dem Weg vom Auto zu seinem Hotel war. Ein Bodyguard musste die unangenehme Situation retten.

Im Juni lieferte er sich außerdem ein Handgemenge mit einem anderen Mann, als beide ein Basketballspiel in Ohio besuchten. Die zwei Streithähne mussten von Außenstehenden auseinandergezerrt werden.

Doch in Barcelona gab es nicht nur Drama für Justin: Am Montagabend [21. November] kickte er ein wenig mit den Fußballstars Rafinha (31) und Neymar (24). Dabei wirkte letzterer sogar als Torhüter für Justin Bieber. Vielleicht sollte der seine Energie in Zukunft wirklich mehr auf dem Fußballplatz rauslassen ...