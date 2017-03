Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: Alles soll anders werden!

Justin Bieber (23) möchte sich grundlegend ändern - mal wieder.

Doch der Musiker ('Sorry') hat auch Gutes zu verkündigen. Sein Geburtstag begann am Mittwoch [1. März] mit einem Post auf Twitter. Dort teilte er ein Foto von sich als Kind. Dazu schrieb er: "Es ist mein Geburtstag und alles was ich will, ist ein besserer Freund, besserer Bruder, besserer Sohn und ein besserer Mann zu sein." Justin will sich zum Positiven ändern - mal wieder. Vielleicht klappt es ja dieses Mal.

Der junge Star hat natürlich etliche Promifreunde, die es sich nicht nehmen ließen, sehr persönlich und medienwirksam zu gratulieren - auf Twitter. Justins Mentor Usher (38, 'Yeah!') gehörte selbstverständlich zu den Gratulanten. "Happy Birthday, Justin Bieber! Ich bin stolz auf den Mann, der du geworden bist", ließ er über den Kurznachrichtendienst verlauten. Erfolgsproduzent DJ Khaled (41, 'All I Do Is Win') schrieb: "Happy Bday an dich, junge Ikone! Allen Segen für dich jungen König! Danke für deine Freundschaft."

Justin Bieber und DJ Khaled scheinen aktuell tatsächlich einiges miteinander zu tun haben. Der Rapper und DJ postete kürzlich ein Bild auf Instagram, auf dem neben Justin noch etliche weitere Musikstars zu sehen waren, darunter Chance the Rapper (23, 'No Problem') und Lil Wayne (34, 'Mirror'). Hip-Hop-Fans können sich wohl auf eine baldige Super-Kollabo freuen.