Allgemein | STAR NEWS

Julia Roberts: Unglaubliche Entdeckung ihrer Kids

Julia Roberts (49) ist eine Geheimniskrämerin.

Anders lässt es sich nicht erklären, dass die Kinder der Schauspielerin ('Pretty Woman') nur durch Zufall rausfanden, dass ihre Mutter einst offiziell die schönste Frau der Welt war und für viele immer noch ist.

Doch wie kam es zu der kuriosen Entdeckung von Hazel (12), Phinnaeus (12) und Henry (9)?

In der Fernsehsendung 'Extra' erzählte Julia, dass ihre Kinder für Schulaufgaben in der Schulbücherei nach Lernmaterial suchen sollten. Bei der Suche im Netz stießen sie dabei auf ein älteres 'People'-Magazin. Auf dem Cover prangte die schöne Julia. Natürlich war die Überraschung bei den Spürnasen groß und so sprachen sie ihre Mutter auf das Magazin an. "Sie sagten 'Mama, wir haben ein Magazin gefunden und das stand drin. Amerika wurde 1776 gegründet und du bist die schönste Frau der Welt - warum hast du uns das nicht erzählt?'"

Tatsächlich hatten die Kinder ausgerechnet die Ausgabe des 'People'-Magazins gefunden, in dem Julia Roberts zur schönsten Frau gewählt worden war. "Falls sie es bis jetzt nicht geglaubt haben, tun sie es jetzt. Es ist jetzt Teil der Geschichte", lachte die schönste Frau der Welt.