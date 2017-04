Allgemein | STAR NEWS

Julia Roberts: Schönste Frau der Welt!

Julia Roberts (49) kann sich etwas darauf einbilden, nun schon zum fünften Mal zur schönsten Frau der Welt ernannt zu werden.

Die Schauspielerin ('Die Hochzeit meines besten Freundes') wurde von dem Magazin 'People' 1993 zum ersten Mal zur Schönsten der Schönen gewählt, danach folgte die Ehrung immer mal wieder. Ihr Kumpel George Clooney hat es nur zu zweimal 'Sexiest Man Alive' gebracht und Julia wird ihm ihren erneuten Titel unter die Nase reiben, wie sie 'People' verriet: "Ich werde es in meiner Weihnachtspost an die Clooneys erwähnen", grinste die Amerikanerin, der es aktuell richtig gut geht: "Momentan befinde ich mich auf dem absoluten Höhepunkt". Dass sie so glücklich ist, liegt an ihrer Ehe zu Danny Moder (47) und den gemeinsamen Kindern, den zwölfjährigen Zwillingen Hazel und Phinnaeus sowie dem neunjährigen Henry. Sie ist dem Schicksal so dankbar, dass der Kameramann ihren Weg kreuzte und sie ist immer noch schwer verliebt in ihn.

Mit "Pretty Woman' kam 1990 der Durchbruch, aber die dreifache Mutter konnte am Anfang den Erfolg gar nicht greifen: "Die Leute sagen immer 'Oh, als 'Pretty Woman' herauskam, hat sich dein Leben gleich verändert', was irgendwie zu einem Witz wurde, denn als 'Pretty Woman' in die Kinos kam, war ich gar nicht in Los Angeles. Ich war in einer Kleinstadt und drehte dort einen Film. Im dortigen Kino wurde gerade 'Star Wars' gezeigt. Ich weiß noch, wie ich las, dass 'Pretty Woman' eine bestimmte Summe an der Kinokasse einspielte und ich hatte keine Ahnung, ob das jetzt viel war oder nicht", erinnerte sich Julia Roberts lachend.