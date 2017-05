Allgemein | STAR NEWS

Joseph Gordon-Levitt: Baby Nummer 2 auf dem Weg

Joseph Gordon-Levitt (36) wird zum zweiten Mal Vater.

Der Darsteller ('The Walk') ist ein sehr privater Star, über den nur wenige Details ans Tageslicht kommen. So wurde lediglich berichtet, dass seine Frau Tasha McCauley vor 20 Monaten ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt gebracht habe. Der Name des Sohnes wurde allerdings nie publiziert.

Nun gibt es eine weitere erfreuliche Meldung, denn Tasha trägt erneut stolz einen Babybauch vor sich her. Das fiel den Paparazzi auf, als das Ehepaar am 3. Mai gemeinsam beim Mittagessen in Beverly Hills, Los Angeles, gesichtet wurde. Ein Sprecher der beiden bestätigte daraufhin die erneute Schwangerschaft.

Bereits 2015 hatte Joseph allerdings deutlich gemacht, dass er keine Details zu seinem Privatleben und erst recht nicht zum Leben seines kleinen Sohnes an die Öffentlichkeit tragen werde. Damals hatte er erklärt, dass er seine Fans zwar schätze, seine Privatsphäre aber noch viel mehr:

"Im Rampenlicht zu stehen ist eine tolle Sache. Es erlaubt mir, das zu tun, was ich machen will - ich kann in Filmen mitspielen. Aber das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe mich dafür entschieden, eine Karriere im Showgeschäft anzustreben, also kennen die Menschen meinen Namen und mein Gesicht. Das hat Vorteile, manchmal hat es aber auch Nachteile, um ehrlich zu sein. Mein Sohn ist gerade erst ein Baby. Er hat nicht die Entscheidung getroffen, im Rampenlicht zu stehen. Ich möchte, dass er diese Entscheidung selbst trifft, wenn er älter ist, wenn er darüber nachdenken und das für sich entscheiden kann. Momentan bin ich ein Vater, der seine Privatsphäre beschützen will", so Joseph Gordon-Levitt.