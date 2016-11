Allgemein | STAR NEWS

Jörn Schlönvoigt: Er ist frisch verliebt!

Jörn Schlönvoigt (30) hat jemand neues zum Kuscheln.

Der Star aus 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' quillt gerade über vor Liebe - für seine kleine Nichte Jamie Lou! Seine Schwester Jessica (31) brachte am 18. Oktober das kleine Mädchen zur Welt, welches bei der Geburt stolze 3500 Gramm und 53 Zentimeter groß war. "Ein ganz tolles Mädchen", schwärmte der stolze Onkel im Interview mit 'Bild'. "Sie ist herzzerreißend süß." Von dem kleinen Bündel kann der Serienschwarm gar nicht genug bekommen: "Natürlich halte ich Jamie Lou im Arm, kuschel mit ihr, kann sie auch beruhigen, wenn sie schreit."

Ob Jörn da selbst bald von Nachwuchs träumt? "Natürlich will ich später unbedingt Kinder haben, am besten drei, vier, fünf, sechs - bis zehn", offenbarte er bereits vor einigen Monaten im Interview mit 'RTL'. "Ich glaube, das ist der Sinn des Lebens. Und es ist einfach unfassbar, dass aus zwei Menschen, die sich lieben, so etwas Tolles entstehen kann. Aber mein Leben würde sich schon ganz schön verändern. Ein Kind braucht viel Aufmerksamkeit. Man kann dann nicht mehr so viel arbeiten, was schon schwierig ist. Andere Dinge rücken da einfach in den Hintergrund."

Doch für seinen Kinderwunsch fehlt natürlich ein kleines Detail - die passende Frau. Seit der Trennung von Syra Feiser (32) im Sommer dieses Jahres ist Jörn Schlönvoigt nämlich leider Single.