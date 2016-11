Allgemein | STAR NEWS

Jörg Draeger: Dschungelcamp? Nein, danke!

Jörg Draeger (71) kann sich nicht vorstellen, in den australischen Dschungel zu ziehen.

Der Fernsehstar sorgte mit der Kultshow 'Geh aufs Ganze!' in den 90ern für Furore, jetzt meldet er sich mit dem Remake eines weiteren Klassikers zurück: Ab dem 30. Dezember moderiert er die Neuauflage der Gameshow 'Tutti Frutti'.

Eine Show, die Jörg indes niemals ins Betracht ziehen würde, ist 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' - obwohl die Anfrage schon mehrmals kam. "Ich muss nicht unbedingt nochmal auf den Fernseh-Tellerrand. Das Promi-Dschungelcamp habe ich zum Beispiel schon vier mal abgesagt", gestand er im Interview mit der 'Bild'-Zeitung und erklärte: "Das würde ich nie machen. Schon alleine der Kinder wegen."

Um jeden Preis zurück ins Fernsehen wollte der Moderator also gar nicht. "Ich mache es nicht, weil ich es muss", betonte er über seinen neuen Job bei 'Tutti Frutti'. Vielmehr habe er schon viel mit RTL-Nitro-Chef Marco Schuler gearbeitet und auch Hugo Egon Balder (66, 'Genial daneben - Die Comedy Arena'), der durch die Originalshow führte, kenne er persönlich. "Ausschlaggebend aber war, dass Marco Schuler mir gesagt hat, dass dieses 'Tutti Frutti' Hochglanz-'Playboy' wird, nicht Hinterzimmer", verriet er. "Ich trete auch im Smoking auf. Das Ambiente wird sehr hochklassig."

Eines weiß Jörg aber auch nicht so genau: "Ehrlich gesagt, habe ich die Spielregeln damals auch nicht verstanden. Aber die sind ja zweitrangig. Es geht um Unterhaltung, Spaß und ein wenig nackte Haut, so was funktioniert über die Jahrzehnte hinweg", fand er kürzlich im 'Spiegel'. "Für das Comeback hat sich der Sender einiges einfallen lassen, aber auch das darf ich noch nicht verraten."

Wie das Remake von 'Tutti Frutti' mit Jörg Draeger aussehen wird, zeigt sich dann ja endlich Ende des Jahres.