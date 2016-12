Allgemein | STAR NEWS

Jonathan Rhys Meyers: Er wird Vater

Die Partnerin des Schauspielers ('Die Tudors'), Mara Lane, hat bestätigt, was man anhand ihres wachsenden Bäuchleins schon ahnen konnte: Sie ist schwanger! Schon seit September kursieren Gerüchte, dass das Pärchen Nachwuchs erwartet, bestätigt wurde aber noch nichts - bis jetzt!

Auf Instagram postete die werdende Mama - ebenfalls Schauspielerin - am Wochenende ein Foto von sich und Santa Claus, dabei weiß man gar nicht, wer von beiden runder ist! Ihre Babykugel hält Mara auch in zwei weiteren Social-Media-Posts in die Kamera, dazu verriet sie, woher die Umstandskleider stammen, die sie in den Bildern trägt.

"Mein offizielles Schwangerschaftskleid", schrieb sie zu einem Schnappschuss, auf dem sie in einer Hängematte relaxt. "Ich habe es in den letzten fünf Monaten ein- bis zweimal pro Woche getragen. Es hat drei Euro gekostet und kommt aus einem Charity-Shop in Irland."

Das zweite Outfit war auch ein Schnäppchen, so die Schöne: "Habe es in Amsterdam gefunden, am Noordermarkt für 15 Euro."

Verheiratet sind die baldigen Eltern angeblich auch schon: Nachdem sie sich im Dezember 2014 verlobt haben sollen, hieß es vor einigen Monaten, sie hätten sich endlich das Jawort gegeben. Laut der 'Irish Sun' trug Jonathan bei einem Fotoshooting im Juni dann einen verdächtigen Ring an seiner Hand. Außerdem fügte Mara ihrem Instagram-Account den Doppelnamen Rhys Meyers hinzu - deutlicher geht es eigentlich nicht!

