Joko und Klaas: Gelungener ‘Goldene Kamera’-Gag

Joko Winterscheidt (38) und Klaas Heufer-Umlauf (33) haben die 'Goldene Kamera' infiltriert.

Die beiden Moderatoren ('MTV Home') waren bei der diesjährigen Ausgabe der 'Goldenen Kamera' nicht mit ihrer Show 'Circus Halligalli' nominiert. Das ist aber noch lange kein Grund dafür, dass sich die Zwei keinen Preis abholen. Was war passiert?

Bei der Preisverleihung sollte der Award für den besten internationalen Film verliehen werden. Anders als bei den Oscars war dieses Mal tatsächlich 'La La Land' der glückliche Gewinner. Moderator Steven Gätjen () kündigte an, dass Hauptdarsteller Ryan Gosling () den Preis stellvertretend entgegen nehmen sollte. Wer dann aber auf die Bühne kam, war definitiv nicht Ryan Gosling, sondern ein Mann, der dem Hollywoodstar mit ganz viel Fantasie ähnlich sieht. In seiner Dankesrede sagte er nur: ?Ich bin Ryan Gosling und widme Joko und Klaas diesen Preis - herzlichen Dank. In Hamburg sagt man Tschüß.? - und weg war der mysteriöse Ryan. Der Auftritt sorgte für verdutzte Gesichter im Publikum - bei nationalen wie internationalen Gästen. Auf Facebook wurde über die 'Circus Halligalli'-Seite ein Video geteilt, in dem die beiden Moderatoren mit ihrer Redaktion ihren anscheinend gelungenen Gag feiern. Eine Auflösung der Story soll es am Dienstag bei 'Circus Halligalli' geben. Was haben Joko und Klaas da nur wieder ausgeheckt.

Natürlich gab es bei der Preisverleihung auch richtige Gewinner:

Beste Information: Tagesthemen, heute-journal, RTL aktuell

Beste Musik international: Ed Sheeran

Bester Schauspieler international: Colin Farrell

Bester Schauspielerin international: Nicole Kidman

Bester Film international: La La Land

Lebenswerk national: Dieter Thomas Heck

Lebenswerk international: Jane Fonda

Beste deutsch Miniserie: Morgen hör ich auf

Bester deutscher Fernsehfilm: Auf kurz Distanz

Bester deutscher Schauspieler: Wotan Wilke Möhring

Beste deutsche Schauspielerin: Lisa Wagner

Bester Nachwuchsschauspieler: Leonard Carow

Beliebteste Satire-Show (Publikumspreis): heute-show