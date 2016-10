Allgemein | STAR NEWS

Johnny Depp: Schon wieder eine Trennung

Johnny Depp (53) verlässt die Künstleragentur, bei der er seit 1998 unter Vertrag stand.

Der Schauspieler ('Fluch der Karibik') konnte in den letzten Jahren nicht mehr wirklich durch außergewöhnliche Projekte auffallen. Nach dem Beziehungs-Aus mit Amber Heard (30, 'Magic Mike XXL') in diesem Jahr ist das bereits die zweite Trennung für den Hollywoodstar. Die 'United Talented Agency' wird nun nicht mehr für den Darsteller verantwortlich sein. Stattdessen wird die 'Creative Artists Agency' in Hollywood den Künstler mit Angeboten versorgen. Der Weggang des Schauspielers lässt sich mit den extrem schlechten Filmausbeuten der letzten Jahre erklären. Der Film 'Transcendence' konnte laut 'IMDb' nur knapp ein Viertel der erwarteten Einnahmen erspielen. Zudem war die Kritik der Presse und der Fans alles andere als gut. Trotz dieser und vieler weiterer Misserfolge gehörte Johnny Depp laut dem 'Forbes'-Magazin im Sommer immer noch zu den fünf bestbezahlten Schauspielern.

Die Zusammenarbeit mit seiner nun Ex-Agentur begann kurz nachdem der Schauspieler für die Kultserie '21 Jump Street' vor den Kameras stand. In dieser Zeit entstand ein erster Kontakt zwischen den Parteien. Allerdings dauerte es bis 1998, bis es endlich zu einer Vertragsunterschrift kam.

In der nächsten Zeit hat Johnny Depp wieder einiges zu tun: Der lang erwartete fünfte Teil der 'Fluch der Karibik'-Saga wird im nächsten Jahr in den Kinos erscheinen. Zudem stehen etliche weitere Projekte im Kalender des Stars.