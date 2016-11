Allgemein | STAR NEWS

Johnny Depp: Potter-Fans gehen auf die Barrikaden

Johnny Depp (53) sorgt für Proteste.

Dass der Darsteller ('The Lone Ranger') im nächsten Teil des aktuellen Franchises 'Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind' um die aus dem Potter-Universum bekannten Figuren mitspielen wird, kam bereits in der vergangenen Woche an die Öffentlichkeit. Doch nun ist die Nachricht von Regisseur David Yates (52) gegenüber 'WENN' bestätigt worden, dass Johnny Grindelwald, den Liebhaber des jungen Dumbledore, spielen wird. David gab auch einen Einblick in seinen Entscheidungsprozess:

"Das grundlegende Prinzip für die Besetzung in diesem Film war, nur die besten Schauspieler auszuwählen. Wir wollten die richtige, inspirierteste und interessanteste Wahl für diese Figur treffen. Als wir anfingen, uns über Grindelwald Gedanken zu machen, sagten wir uns, 'Wer könnte mit dieser Rolle eine interessante Herangehensweise wagen?'"

Doch die Entscheidung löst bei den Fans von Harry Potter alles andere als Begeisterung aus. Unzählige Menschen beschwerten sich bereits auf den sozialen Netzwerken. Ein Fan etwa schrieb: "Ich mache mit, um J.K. Rowling zu zeigen, wie enttäuscht ich bin, dass Johnny Depp im 'Fantastic Beasts'-Franchise mitmachen wird." Eine andere Nutzerin griff zu drastischeren Worten: "Ich bin stinksauer über die Besetzung von Johnny Depp. Es ist rausgekommen, dass du deine Frau angegriffen und missbraucht hast, und dann bekommst du so eine Rolle? Nein. Absolut nicht." Eine Frau stimmte dem zu und tippte: "Was mir wirklich zu schaffen macht ist, dass so viele Opfer von Gewalt das 'Harry Potter'-Franchise genutzt haben, um ihre Wunden zu heilen. Wie müssen sie sich nun fühlen? Wie?"

Johnny Depp hat sich zu dieser Kontroverse noch nicht geäußert.