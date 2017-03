Allgemein | STAR NEWS

John Legend: Verdammt stolz auf Chrissy Teigen

John Legend (38) ist überwältigt von der Kraft, die seine Frau Chrissy Teigen (31) in sich trägt.

Der Musiker ('All of Me') und das Model wurden im vergangenen Jahr Eltern. Die kleine Luna kam auf die Welt und komplettierte das Familienglück - erst einmal. Denn die junge Mutter litt im Nachhinein sehr unter der Geburt. Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit und plötzliche Weinkrämpfe stellten nur einen Teil der Symptome da, mit denen sie zu kämpfen hatte. Im 'Glamour'-Magazin schrieb Chrissy in diesem Monat zum ersten Mal über die schwierige Zeit, die sie durchmachen musste.

Ihr Mann John zollte ihr dafür jetzt im Gespräch mit 'E! News' Respekt: "Ich bin so stolz auf sie! Sie zeigte mir die Entwürfe, als sie ihren Text schrieb, und ich wusste, dass das viele Frauen aufbauen würde. Indem sie den Schmerz, den sie durchlebt hat, akzeptiert, zeigt sie, dass viele Frauen das Gleiche durchleiden."

Chrissy habe mit ihrem Text ein Tabu gebrochen, da ist sich John Legend sicher: "Viele Menschen wollen nicht über so etwas reden. Viele fühlen sich einsam, wenn sie diesen Schmerz fühlen. Dadurch, dass Chrissy gezeigt hat, dass sie eben nicht alleine sind, können sie Kraft schöpfen."