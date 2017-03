Allgemein | STAR NEWS

John Legend: Seine Tochter spricht!

John Legend (38) freut sich über das erste Wort seiner Tochter Luna.

Seit elf Monaten ziehen der R'n'B-Musiker ('All of Me') und seine Modelgattin Chrissy Teigen (31) ein kleines Mädchen groß und das hat jetzt einen entscheidenden Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Die stolze Mama teilte ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem die Promi-Familie während ihres aktuellen Urlaubs in Marokko an einem Restauranttisch sitzt und eine streunende Katze beobachtet. Nachdem Chrissy ihrer Tochter mehrmals das Wort "cat" (also "Katze") vorsagt, lässt sich der Wonneproppen das Wort - ihr erstes Wort! - dann tatsächlich entlocken. Ein begeisterter John Legend sitzt in dem Clip neben der kleinen Luna und klatscht lachend, als sie ihre Mutter imitiert.

"So viele erste Male", schrieb Chrissy zu dem Instagram-Video - nur wenige Tage nachdem sie einen anderen, wenn auch nicht ganz so großen Meilenstein im Leben ihres Sprösslings mit ihren Fans teilte: "Ihre erste Schleife", kommentierte Chrissy einen Schnappschuss, in dem Luna pinken Haarschmuck trägt. Den Style ihrer Eltern hat die Kleine offenbar geerbt!

Ihren Aufenthalt in Nordafrika genießt das Model übrigens, nachdem sie unlängst im Interview mit dem US-amerikanischen 'Glamour'-Magazin über die postpartale Depression sprach, an der sie seit Lunas Geburt leidet. Von ihrem Mann kam anschließend großes Lob: "Ich bin so stolz auf sie", sagte John Legend im Gespräch mit 'E! News'. "Dadurch, dass sie den Schmerz, den sie selbst gerade durchmacht, anerkennt, erkennt sie auch den Schmerz an, den viele Frauen nach einer Geburt erleben."