John Legend: Prominenz bringt Macht

John Legend (38) weiß, dass man zuhört, wenn er etwas sagt.

Der Sänger ('Ordinary People') steht durch seine Heirat mit Topmodel Chrissy Teigen (33) noch stärker im Rampenlicht und er nutzt dies auch aus: "Mit Prominenz kommt eine gewisse Macht. Ich nutze sie, um meine Produkte zu verkaufen oder meine Fernsehprojekte voranzutreiben. Ich nutze sie auch, um Reservierungen in angesagten Restaurants zu bekommen", grinste der Amerikaner im Gespräch mit dem 'Rolling Stone'. "Aber man möchte sie auch nutzen, um etwas Gutes für die Welt zu schaffen.

Der Star hat in den vergangenen Monaten keinen Hehl daraus gemacht, was er von der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten hält. Er will sich weiter gegen Rassismus engagieren, denn er fühlt sich dazu verpflichtet: "Paul Robeson [Bürgerechtler] hat einmal gesagt, dass Künstler die Wächter der Wahrheit seien. Nina Simone sagte, dass wir unsere Zeit reflektieren sollen. Wir müssen also bereit sein, die Wahrheit zu erzählen und zu reflektieren, was passiert. Wir sind in diesem Land durch sehr dunkle Zeiten gegangen. Das kann man nicht verharmlosen, denn Menschen verloren ihr Leben. Wir haben Fortschritte gemacht und selbst, wenn wir einen Rückschritt erleben, gibt es immer noch die Möglichkeit, wieder nach vorn zu gehen. Wir müssen aufpassen und durchhalten und hoffentlich ist es dann schnell wieder vorbei", hoffte John Legend auf bessere Zeiten.