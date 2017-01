Allgemein | STAR NEWS

John Hurt: Er wurde 77 Jahre alt

John Hurt (?77) weilt nicht mehr unter uns.

Am Freitag [27. Januar] ist der beliebte Brite verstorben, der für Rollen in 'Alien', 'Der Elefantenmensch' und 'Harry Potter' bekannt wurde. Seine Schauspielkarriere begann in den frühen 1960ern, für ' Ein Mann zu jeder Jahreszeit' und 'John Christie, der Frauenwürger von London' bekam er große Anerkennung.

'12 Uhr nachts ? Midnight Express', 'Dead Man', 'Corellis Mandoline', 'Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels', 'V For Vendetta', 'Dogville', 'Only Lovers Left Alive' und 'Hellboy' sind nur einige Filme aus seiner bewegten Karriere.

John Hurt beendete gerade noch die Dreharbeiten zu 'The Good Night' und stand aktuell für 'Darkest Hour' vor der Kamera, wo er als der britische Premierminister Neville Chamberlain zu sehen sein wird. Als Priester ist er in Natalie Portmans 'Jackie' derzeit in den Kinos.

Zwei Mal wurde John Hurt für einen Oscar nominiert, für 'Der Elefantenmensch' 1980 und '12 Uhr nachts ? Midnight Express' 1978. Der Schauspieler erhielt den BAFTA Award für den besten britischen Beitrag zum Kino 2012 und konnte Jahre zuvor für seine Filme einige Preise mit nachhause nehmen.

Im Juni 2015 wurde bei John Hurt Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert, am 27. Januar ist er der Krankheit erlegen.

