John Cleese: Bald im neuen Batman-Film?

John Cleese (77) wird Berichten zufolge den nächsten Batman-Film schmücken.

Der Schauspieler ('Ein Fisch namens Wanda') soll laut der 'Sun' in 'Justice League' neben Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill und Amy Adams vor der Kamera stehen. Ein Insider steckte der Publikation:

"Die genauen Details der Rolle sind bis jetzt noch geheim, aber er wird eine bedeutende Rolle bekommen." Erste Anzeichen, dass der Monty-Python-Star in die DC-Comics-Welt eintauchen würde, gab es, als der Brite 2016 auf Twitter dem 'Batman v Superman: Dawn of Justice'-Regisseur Zack Snyder folgte. So etwas passiert nicht von ungefähr.

Als John Cleese dann noch 'Batman'-Darsteller Ben Affleck folgte, fing die Gerüchteküche an zu brodeln. Mit einem Foto, das der Komiker im Januar auf Twitter postete, zündelte er noch mehr: Die Website 'Batman-News.com' sah im Hintergrund einen Stapel von Batman-Comics und zwar 'Batman: The Dark Knight Returns', 'Justice League' und 'Batman Noir: Black Mirror'. John schrieb unter dem Foto, das ihn Lippenstift auftragen sah, augenzwinkernd "Bereite mich auf die Rolle vor". 'Justice League' wird im November in die Kinos kommen und spätestens dann wird man sehen, ob John Cleese nun Teil der DC-Comics-Welt geworden ist und ob er auf der Seite von Batman steht oder auf der des Bösewichtes, des Steppenwolfs.