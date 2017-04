Allgemein | STAR NEWS

John Cena: Verlobung mit Ring im Ring

John Cena (39) ist verlobt.

Der Wrestler und Schauspieler ('Daddy's Home - Ein Vater zu viel') ist bereits seit 2012 mit seiner Kollegin Nikki Bella (33) zusammen, nachdem sich der Sportler von seiner Ehefrau Elizabeth Huberdeau hatte scheiden lassen. John und Nikki haben nicht nur rosige Zeiten hinter sich, denn vor einiger Zeit musste sich die Wrestlerin einer Operation wegen eines Genickbruchs unterziehen. Doch mittlerweile geht es ihr wieder gut und sie ist nach wie vor in dem Sport aktiv, den sie über alles liebt. Am 2. April kämpfte sie gemeinsam mit ihrem Partner im Ring gegen das Paar The Miz und Maryse und gewann haushoch.

In der anschließenden Rede von John geschah etwas, das wohl die wenigsten erwartet hatten. So erinnerte er sich an die Minuten vor Nikkis OP: "Du warst ziemlich zerbrechlich. Im letzten Moment sagte ich noch, 'Kannst du mich hören?' Du sagtest, 'Ja.' Ich antwortete, 'Ich habe nur eine Frage.' 'Was ist es?' 'Weißt du, dass ich dich eines Tages heiraten werde?' Und du sagtest, 'Ja.' Du musst jetzt noch einmal Ja sagen."

Anschließend kniete sich John Cena nieder und holte eine kleine Schachtel hervor, um seine überraschte Freundin zu fragen: "Ich habe so lange darauf gewartet, dich das fragen zu können. Stephanie Nicole Garcia-Colace, willst du mich heiraten?" Statt einer direkten Antwort gab es einen Kuss von Nikki Bella und die Zukunft für das verliebte Paar war entschieden.

Weitere Artikel