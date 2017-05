Allgemein | STAR NEWS

Johannes Oerding: Ist es die große Liebe?

Johannes Oerding (35) ist noch immer glücklich.

Vor acht Jahren begann der Musiker ('Alles brennt') eine Beziehung mit seiner Kollegin Ina Müller (51, 'Wenn du nicht da bist'). Zwischen den beiden scheint es super zu funktionieren, Skandale gibt es keine. Oft sprechen sie nicht über ihre Liebe, doch nun hat Johannes verraten, was die Gefühle zu Ina ausmachen. Im Gespräch mit der 'Gala' erklärte er:

"Ich kann nur sagen: I'm in love. Es gibt immer wieder kleine Momente, in denen aufblitzt, weswegen ich mich genau in diese Frau verguckt habe. Das kann einer ihrer Sätze sein. Oder eine Geste. "

Dabei wird seine Arbeit deutlich von seinem Liebesleben beeinflusst. Gefühle und Begebenheiten aus seiner Zeit mit Ina finden sich in seinen Songs, wie er unverblümt zugab: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass meine Songs nicht meine Beziehung widerspiegeln."

Dass die Beziehung über acht Jahre lang so gut funktioniert hat, könnte daran liegen, dass sich die zwei Freiräume gönnen, die auch daraus bestehen können, sich einmal wochenlang am Stück nicht zu sehen, wie Johannes Oerding gegenüber der 'Bild' erklärt hatte: "Ina und ich lassen uns gegenseitig unsere Freiheiten. Es ist auf alle Fälle das Größte, wenn das so funktioniert, so empfinde ich das. Ina war 2015 zwei Monate allein in London, um mal abzuschalten. Und ich bin eben letztes Jahr ans andere Ende der Welt gereist, um bei mir aufzuräumen. Da gibt es bei uns beiden überhaupt keine Diskussionen. Weder der eine noch der andere würde sagen: 'Oh, muss das denn wirklich so lange sein?'"