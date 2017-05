Allgemein | STAR NEWS

Joe Jonas: Sag niemals nie!

Joe Jonas (27) heizt die Hoffnungen vieler Fans der Jonas Brothers an.

Er war das mittlere Mitglied der Geschwister-Band: Mit Nick (24) und Kevin (29) brach der Musiker ('This Is Me') so einige Herzen. Doch seit der künstlerischen Trennung der Brüder ist es um Joe nicht ruhiger geworden - mit seiner Band DNCE kletterte er gleich mit der Debüt-Single 'Cake by the Ocean' an die Spitze der Charts.

Obwohl Joe seinen DNCE-Kollegen Jack Lawless, Cole Whittle und JinJoo Lee aktuell nicht den Rücken kehren will, will er für die Jonas Brothers nichts ausschließen. "Ich weiß nie genau, was die Zukunft für meine Brüder und mich bereithält", meinte der Musiker zu 'InStyle.co.uk'. "Teile von mir glauben, es könnte ziemlich cool sein, wenn wir nebenbei was versuchen würden, aber ich denke, wir alle unterstützen die Karriere des anderen und wir sind wirklich froh, dass wir das können und hart daran arbeiten."

Denn Joes kleiner Bruder Nick hat seit der Trennung ebenfalls eine musikalische Solo-Karriere auf den Weg gebracht, außerdem versucht er sich als Schauspieler. Kevin entschied sich, nicht mehr im Rampenlicht zu stehen.

Fragt man allerdings Joe nach seiner künstlerischen Inspiration, fällt da aber nicht Nicks Name. "Ich würde sagen, ich bin immer beeindruckt von Lady Gaga. Sie kreiert und rekreiert konstant ihren Style und Musik, sie macht Dinge, die sie für sich selbst machen will."

Mal sehen, ob das dann wirklich wieder was mit den Jonas Brothers wird.