Joe Jonas: Romanze mit Sophie Turner?

Joe Jonas (27) bandelt offenbar mit Sophie Turner (20) an.

Die schöne Schauspielerin ('Game of Thrones') scheint dem DNCE-Frontmann ('Cake by the Ocean') den Kopf verdreht zu haben: Augenzeugen beobachteten das Paar am Samstagabend [5. November] beim Knutschen auf einem Konzert von Kings of Leon in Rotterdam.

"Ich habe nicht oft hingeguckt, weil ich weiter vorne saß. Aber die zwei, dreimal als ich hinsah, küssten sie sich. Sie strahlte viel und er sah echt süß aus", plauderte Beobachterin Anne Charlotte gegenüber 'People.com' aus.

Die Promis hätten "ziemlich ungezwungen" gewirkt, "das hat mich überrascht", betonte Anne.

Weder Joe noch Sophie haben sich bisher selbst öffentlich zu ihrer angeblichen Romanze geäußert, allerdings wurden die beiden schon des Öfteren miteinander gesichtet. Erst letzten Monat feierten die Stars offenbar gemeinsam Halloween. Der Musiker verkleidete sich als Dalmatiner, die Darstellerin trug Hasenohren mit Pailletten für ein gemeinsames Foto mit Freunden.

Nach gescheiterten Beziehungen mit Ashley Greene, Demi Lovato, Taylor Swift und Gigi Hadid scheint Joe Jonas nun endlich wieder glücklich zu sein. Im August wurde ihm zwar noch eine Beziehung mit dem brasilianischen Model Daiane Sodré nachgesagt, nun ist aber offenbar Sophie Turner die Dame seines Herzens.

Die erklärte erst kürzlich gegenüber 'InStyle', weshalb sie bisher noch nie mit jemandem zusammen war, den sie vorher nicht kannte oder der nicht auch in der Unterhaltungsbranche arbeitet. "Ich glaube, das ist eine ziemlich bewusste Entscheidung, weil die Lebensformen sonst nicht funktionieren würden", gestand sie dem Magazin. "Dieser Job ist so anders als alle anderen, das Wegsein für lange Zeiten - ich glaube, das wäre wirklich schwer."

Bei Joe Jonas dürfte Sophie Turner dafür ja Verständnis finden.