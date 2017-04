Allgemein | STAR NEWS

Joe Jonas: Heißer Urlaub in Mexiko

Joe Jonas (27) und seine Sophie Turner (21) haben es sich in Mexiko gutgehen lassen.

Der Musiker ('Cake by the Ocean') und die Schauspielerin ('Game of Thrones') sind zwar noch immer nicht offiziell zusammen, doch das was man in Mexiko beobachten konnte, spricht Bände. In der Vergangenheit wurden die beiden Turteltauben bereits in London, Paris und New York gesichtet. Vergangenes Wochenende [15. April] vergnügten sich die Stars dann beim Coachella Festival, wo sie sich mit Joes Bruder Nick Jonas (24, 'Scream Queens') trafen. Nach dem Festival ging es direkt weiter nach Mexiko. Dort hatten die Promis viel Spaß am Strand, doch die meiste Zeit verbrachten sie wohl im heißen Dampfbad. Der Jacuzzi gehörte zu der Villa, die das Paar angemietet hatte - wenn schon Urlaub, dann so richtig. Joe genoss bei den häufigen Poolsessions dann auch hin oder wieder mal eine Zigarre.

Bisher konnte noch niemand den beiden ein Geständnis zu ihrer Liaison entlocken. Im Januar versuchte Mario Lopez bei den Golden Globes sein Glück. Auf dem roten Teppich fragte er Sophie Turner nach ihrem Liebsten. Ihre Antwort fiel eher sparsam aus: "Dazu sage ich nichts, außer dass ich sehr glücklich bin. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest." Ob Joe Jonas der Grund für ihr Glück ist, möchte sie also erstmal nicht verraten.

