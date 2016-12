Allgemein | STAR NEWS

Joe Jonas: Besuch bei den Schwiegereltern in spe

Joe Jonas (27) und Sophie Turner (20) meinen es ernst mit ihrer Beziehung.

Der DNCE-Sänger ('Cake By The Ocean') und die Schauspielerin ('Games of Thrones') wurden Anfang November knutschend bei einem Konzert der Kings of Leon in Rotterdam erwischt. Der Mädchenschwarm lud seine neue Liebste zu Thanksgiving dann zu einem Ski-Urlaub in den kalifornischen Mammoth Mountain mit seiner Familie ein. Nun revanchierte sich die Britin offenbar und präsentierte Joe Jonas ihren Eltern in London.

Das neue Paar wurde in der britischen Metropole von der 'Daily Mail' in einem Pub mit Sophies Familie gesichtet. Alles wirkte sehr harmonisch und die Sippe scheint den Amerikaner herzlich in ihre Runde aufgenommen zu haben. Joe und Sophie konnten jedenfalls nicht die Finger voneinander lassen.

Die beiden Turteltauben verbringen momentan viel Zeit miteinander - unlängst wurden sie auch bei einer Hochzeit im kalifornischen Malibu zusammen gesichtet. Der Musiker scheint eine Vorliebe für prominente Frauen zu haben, denn Sophie ist nicht seine erste bekannte Herzensdame. Zuvor datete er Ashley Greene, Demi Lovato und Gigi Hadid. Aber jetzt genießt Joe Jonas erstmal das Glück mit Sophie Turner und erfreut sich an den Londoner Pubs sowie seinen neuen Schwiegereltern.