Allgemein | STAR NEWS

Jodie Foster: Auszeichnung für Lebenswerk

Jodie Foster (53) kann sich eine weitere Trophäe in den Schrank stellen. Die Schauspielerin ('Das Schweigen der Lämmer') wird im Oktober bei den Britannia Awards der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Los Angeles mit dem Stanley Kubrick Preis für Exzellenz im Film ausgezeichnet.

"Es passt, dass wir zum 40. Geburtstag von 'Taxi Driver' und 'Bugsy Malone' Jodies bemerkenswerte Karriere bei den den Britannia Awards feiern", lobte BAFTA Los Angeles Chef Kieran Breen in einem Statement die zukünftige Preisträgerin. "Man braucht ein seltenes und besonderes Talent, um eine internationale Karriere auf zwei außergewöhnlichen Gebieten zu haben. Jodies Entscheidungen als Schauspielerin und Regisseurin haben zu ihrem wohlverdienten Ruf als einer der vielseitigsten Profis beigetragen." Jodie Foster trat in mehr als vierzig Filmen auf und führte Regie bei Produktionen wie 'Das Wunderkind Tate', 'Familienfest und andere Schwierigkeiten' oder 'Money Monster'. Die zweifache Oscarpreisträgerin tritt mit der Auszeichnung bei den Britannia Awards in die Fußstapfen früherer Gewinner wie Meryl Streep, George Clooney, Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, Clint Eastwood, Tom Hanks und Steven Spielberg. Jodie Foster wird den Preis am 28. Oktober bei der Verleihung im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles entgegennehmen.