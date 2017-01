Allgemein | STAR NEWS

Joaquin Phoenix und Rooney Mara: Verliebt?

Sind Joaquin Phoenix (42) und Rooney Mara (31) wirklich bloß Freunde?

Eine Romanze hat sich in Italien 2016 angebahnt, als die beiden Schauspieler für den Bibelfilm 'Mary Magdalene' vor der Kamera standen. Joaquin und Rooney haben dort Berichten zufolge "die Liebe gefunden."

Wie ein Bekannter der Gossipkolumne 'Page Six' von der 'New York Post' erzählte, ist diese neue Beziehung der Grund, warum die Frischverliebten nicht bei den Golden Globe Awards [8. Januar] anwesend waren. "Sie waren lieber für sich alleine", meinte der Freund.

Joaquin und Rooney verbrachten bei 'Mary Magdalene' viel Zeit abseits der Kameras miteinander, man sah sie letzten November auf einem Balkon ihres Hotels in Matera, Italien, zusammen rauchend. Bis zum vergangenen Sommer war die Schauspielerin eigentlich mit Regisseur Charlie McDowell (33, 'The One I Love') zusammen, die Künstler sollen sich nach sechs Jahren aber getrennt haben. Seit August 2016 gibt es keine gemeinsamen Fotos der beiden mehr. Bestätigt wurde allerdings noch nichts.

Die Pressesprecher von Joaquin bestreiten eine Romanze zu Rooney indes. In einem Statement hieß es, die Stars seien "nur gute Freunde".

"Sie haben 2013 bei 'Her' zusammengearbeitet und bei 'Mary Magdalene' und ihrem nächsten Film [Don't Worry, He Won't Get Far on Foot]", hieß es in dem Schreiben an die Presse weiter. "Sie sind und waren schon lange gute Freunde."

Ob Joaquin Phoenix und Rooney Mara wirklich zusammen sind oder nicht, wird sich wohl erst noch zeigen müssen.

