Jimmy Kimmel: Erneuter Kindersegen

Jimmy Kimmel (49) hat doppelten Grund zur Freude.

Nach der Ankündigung, dass der Moderator ('Jimmy Kimmel Live!') die Oscars im nächsten Jahr präsentieren darf, verriet er jetzt auch noch, dass er erneut Vater wird. Mit seiner Frau Molly McNearney (38) erwartet er aktuell das zweite gemeinsame Kind. Aus seiner vorherigen Ehe hat der beliebte Talker noch zwei erwachsene Kinder.

Am Montag [05. Dezember] verkündete er in seiner Liveshow die guten Neuigkeiten: "Meine Frau hat ein Baby in ihrem Körper. Das wird bald kommen!" Ob der Nachwuchs ein Junge oder ein Mädchen wird, will das Paar aber bewusst nicht wissen. Die Überraschung soll bei der Geburt umso größer sein. "Wir haben den Ultraschall - das ist schon merkwürdig, weil man spioniert das Baby jetzt schon aus. Aber wir haben den Arzt gebeten, uns nicht zu verraten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wir wollen uns die Überraschung bewahren."

In seiner ironischen Art gratulierte er sich nach der Ankündigung selbst: "Also - es wird eine Menge passieren. Glückwunsch an mich selbst. Ich moderiere die Oscars und ich hatte Sex. Zwei Dinge, von denen ein Teenager nie gedacht hätte, dass sie möglich wären."

Dass es möglich ist, hat Jimmy Kimmel jetzt eindrucksvoll bewiesen. Wie sein Oscar-Debüt aussehen wird, kann man im Februar 2017 dann beurteilen.

