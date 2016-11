Allgemein | STAR NEWS

Jimi Blue Ochsenknecht: Neue WG dank RTL II You

Jimi Blue Ochsenknecht (24) zeigt sich ganz privat.

Ab dem 30. November um 22:15 Uhr wird der Schauspieler ('Die wilden Kerle') in der Serie 'Berlyn' auf RTL II You zu sehen sein, wo er in einer Luxus-WG am Prenzlauer Berg mit anderen Promis und Bloggern zusammenwohnen wird. Das Konzept der Selfie-Soap: Die Teilnehmer filmen sich selbst mit ihrem Smartphone und geben so Einblicke in ihr Leben. Und genau in solch einem Video hat sich Jimi Blue zur neuen Serie auch schon geäußert: "Ich bin ganz gespannt, weil ich mit Bloggen so gar nichts zu tun habe und mich damit auch nicht auskenne", lachte der Schauspieler in die Kamera. "Schaltet ein, weil ihr Sachen von mir sehen und entdecken werdet, die ich nicht mal selbst von mir kenne. Ich werde sehr viel Privates filmen, ihr werdet mich sehr viel im Studio sehen ... Ich begleite mich einfach selbst ein bisschen wie ich rumjette, wie ich arbeite und was ich so privat mache." Vielleicht bekommt man in 'Berlyn' dann auch ein paar von seinen Familienmitgliedern zu Gesicht, denn "wenn wir alle zusammen sind, geht es immer drunter und drüber. Wir sagen zu Hause oft: 'Wenn das jetzt jemand filmen würde, die würden sich alle totlachen'", meinte Jimi Blue zum 'Focus'.

Dazu wäre ja nun die Gelegenheit perfekt, wobei Jimi nicht zu viel zeigen möchte von seiner Familie. "Ein Reality-Format, wie es die Kardashians haben, wäre nicht wirklich mein Fall. Da bleibe ich lieber bei Filmen und der Musik", betonte er.

Solo für 'Berlyn' ermöglicht Jimi Blue Ochsenknecht seinen Fans aber nun gerne private Einblicke.