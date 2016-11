Allgemein | STAR NEWS

Jim Parsons: Spin-Off über Sheldon kommt!

Jim Parsons (43) Sheldon bekommt seine eigene TV-Show.

Der Schauspieler ist vor allem dank seiner Rolle als Dr. Sheldon Cooper in der Comedy-Serie 'The Big Bang Theory' bekannt. Die Figur, die der Amerikaner seit 2007 verkörpert, hat inzwischen Kultstatus und ist vor allem bei Fans extrem beliebt. Genau die dürfte es jetzt freuen, dass sie bald noch mehr von ihrem Liebling sehen können: Wie 'The Hollywood Reporter' berichtet, ist nämlich ein Sheldon-Spin-Off in Arbeit, das sich um die Kindheit des Physikers in Texas drehen wird. Dass Jim deshalb wieder in die Rolle schlüpfen wird, ist eher unwahrscheinlich. Dafür fungiert der TV-Star aber als Produzent der Serie, die von den 'Big Bang'-Chefs Chuck Lorre und Bill Prady geschrieben wird.

'The Big Bang Theory' zählt zu den erfolgreichsten Serien der Welt: Inzwischen wird bereits die zehnte Staffel der beliebten Comedy ausgestrahlt. Seine Stars, zu denen neben Jim Parsons auch Kaley Cuoco (30), Johnny Galecki (41), Simon Helberg (35), Kunal Nayyar (35) und Mayim Bialik (40) zählen, gehören zu den bestbezahlten Serien-Schauspielern der USA. Momentan verdienen die drei Hauptdarsteller Jim, Kaley und Johnny rund eine Million Dollar pro Folge. Bei 24 Episoden pro Staffel ist das eine ganz schön stolze Summe. Für eine elfte Staffel wurde die Serie indes noch nicht verlängert: Jim Parsons und Co. befinden sich deshalb nämlich gerade mitten in neuen Gehaltsverhandlungen.

