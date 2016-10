Allgemein | STAR NEWS

Jesse Metcalfe: Keine Hochzeit vor 2018

Jesse Metcalfe (37) verrät die Pläne, die er für die Hochzeit mit seiner Verlobten Cara Santana (32) hat.

Der Schauspieler ('Desperate Housewives') plant momentan, erst im Jahr 2018 zu heiraten, genauer im September 2018. Im August diesen Jahres machte er seiner Schauspielerkollegin ('Smartass') einen Antrag, den diese annahm. Jetzt möchte sich das Paar jedoch Zeit lassen.

"Wir haben eine Art Termin gesetzt: September 2018. Im Moment suchen wir nach einer passenden Location", plauderte der Darsteller gegenüber 'Entertainment Tonight' aus. Einige Details gab er auch schon preis: "Es wird an der Ostküste sein, soviel kann ich verraten."

Eine genaue Vorstellung über die Ausmaße hat der Schauspieler ebenfalls. "Wir wollen das für unsere Familie und Freunde machen, für die Menschen, die wir lieben. Natürlich ist das auch unser großer Tag. Wir wollen, dass das ein Tag wird, den wir nie vergessen", betonte Jesse.

Eine wichtige Frage beschäftigt den Kinostar jedoch aktuell besonders: Wer wird sein Trauzeuge? "Es ist unglaublich. Ich habe viele Freunde, aber ich habe nicht wirklich viele enge Freunde. Ich werde vermutlich wenige Trauzeugen haben", sinnierte er.

Beruflich läuft es für das Langzeitpaar eher unterschiedlich. Während Jesse Metcalfe keine nennenswerten Projekte in der näheren Zukunft vorzuweisen hat, kann seine Verlobte Cara Santana an dem einen oder anderen Projekt mitwirken. Sie arbeitet aktuell an zwei TV-Pilot-Folgen.

