Jesse Metcalfe: Kein Sex vor der Ehe

Jesse Metcalfe (38) muss sich in Enthaltsamkeit üben.

Der Schauspieler ('Desperate Housewives') ist glücklich mit seiner Kollegin Cara Santana (32, 'Born in the USA') liiert. Wobei, rundum glücklich ist er eigentlich nicht. Denn auf eine Sache muss er in der Beziehung zu der Leinwandschönheit verzichten: Sex.

Cara scheint altmodisch zu sein, wenn es um Rituale vor und bei der Eheschließung geht. In der Talkshow von Diana Madison sprach die Schauspielerin über ihre Pläne für die Hochzeit mit Jesse: "Also ich werde nicht mit Jesse schlafen, bevor wir geheiratet haben." Ein ungewöhnliches Ziel, das aber vielleicht für den gewissen Pep in der Hochzeitsnacht sorgt.

Cara scheint genaue Vorstellungen zu haben, wie sie bei der Hochzeitszeremonie aussehen wird: "Ich werde das Brautkleid meiner Mutter tragen! Ich werde es ein bisschen modernisieren, aber es wird das meiner Mutter bleiben. Das Kleid ist wunderschön."

Die Hochzeitsplanungen sind also in vollem Gange. Jesse Metcalfe hat sich bei der Planung immerhin einen Aufgabenteil unter den Nagel gerissen: Für die musikalische Untermalung der Feier ist er zuständig - und vielleicht dann ja auch für die der Hochzeitsnacht.

