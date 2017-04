Allgemein | STAR NEWS

Jesse Eisenberg: Er hat Nachwuchs bekommen

Jesse Eisenberg (33) und seine Freundin Anna Strout sind Eltern eines kleinen Jungen geworden.

Berichten von 'E! News' zufolge wurde das glückliche Paar am Montagmorgen [3. April] mit seinem neugeborenen Nachwuchs in New York gesichtet. Für den US-Schauspieler ('Die Unfassbaren - Now You See Me') und seine Liebste, eine soziale Helferin, ist dies das erste Kind, mehr Details zu dem Wonneproppen sind allerdings nicht bekannt. Kein Wunder, Jesse ist schließlich höchst zugeknöpft, wenn es um sein Privatleben geht!

Mit der Mutter seines Babys steckt der Hollywoodstar derweil schon seit 2002 in einer Beziehung, allerdings trennten sich die zwei 2012 voneinander, bevor sie sich vier Jahre später wieder versöhnten. Jetzt scheint das Liebesglück perfekt! Im Interview mit dem 'Seventeen'-Magazin gab Jesse einst sogar zu, mit keiner anderen Frau jemals so ernst geworden zu sein: "Ich hatte in meinem ganzen Leben eine Freundin", gestand er damals der Zeitschrift, blieb aber wie gewohnt vage.

Den Grund, warum er ausgerechnet seine Anna so liebt, enthüllte er trotzdem: Er fühlt sich zu Menschen mit einer wohltätigen Ader hingezogen. "Ich finde Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, sind die interessantesten von allen. Ich komme aus einer Familie von Lehrern, meine Freunde sind Lehrer und oft stecken die in schwierigen Schulsituationen. Mein Job ist egoistisch und auf meine eigene Eitelkeit fokussiert, deshalb umgebe ich mich gerne mit Menschen, die im Laufe ihres Tages anderen Menschen helfen."

Jetzt hat Jesse Eisenberg allerdings einen kleinen Menschen in seinem Leben, der auf SEINE Hilfe angewiesen ist!